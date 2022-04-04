Действующий чемпион мира, или кто от Казахстана будет биться за медали турнира в Таиланде

Определились все соперники боксеров сборной Казахстана на международном турнире Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Завтра, 5 апреля, на ринг выйдут семь казахстанских боксеров, которые поборются за выход в полуфинал.
На день позже к ним могут присоединиться еще два казахстанца, которые уже выходили на ринг: это чемпион мира Сакен Бибосынов и серебряный призер ЧМ-2021 Серик Темиржанов.
Ранее досрочную медаль выиграл Нурбек Оралбай, которая после жеребьевки вышел в полуфинал турнира. Позже определился его соперник.
Добавим, что 8 апреля запланированы полуфинальные поединки, а на 9-ое - финальные.
Расписание боев казахстанцев в Таиланде
5 марта
До 63 килограммов (четвертьфинал)
Санатали Тольтаев (Казахстан) - Чу-Эн Лай (Китайский Тайпей)
Султан Мусинов (Казахстан) - Ву Тан Дат (Вьетнам)
До 69 килограммов (четвертьфинал)
Асланбек Шымбергенов (Казахстан) - Маржон Пианар (Филиппины)
До 75 килограммов (четвертьфинал)
Тимур Нурсеитов (Казахстан) - Сумит (Индия)
Аятулла Такижанов (Казахстан) - Борворн Кадамнуан (Таиланд)
До 91 килограмма (четвертьфинал)
Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Нгуйен Ман Куон (Вьетнам)
Айбек Оралбай (Казахстан) - Гаурав Чаухан (Индия)
6 марта
До 52 килограммов (четвертьфинал)
Сакен Бибосынов (Казахстан) - Танарат Саенфет (Таиланд)
До 57 килограммов (четвертьфинал)
Серик Темиржанов (Казахстан) - Мохамед Ханурдин Бин Хамид (Сингапур)
До 81 килограмма (полуфинал)
Нурбек Оралбай (Казахстан) - Анават Тонгкаток (Таиланд)
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