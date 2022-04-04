Действующий чемпион мира, или кто от Казахстана будет биться за медали турнира в Таиланде

Определились все соперники боксеров сборной Казахстана на международном турнире Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Завтра, 5 апреля, на ринг выйдут семь казахстанских боксеров, которые поборются за выход в полуфинал.

На день позже к ним могут присоединиться еще два казахстанца, которые уже выходили на ринг: это чемпион мира Сакен Бибосынов и серебряный призер ЧМ-2021 Серик Темиржанов.

Ранее досрочную медаль выиграл Нурбек Оралбай, которая после жеребьевки вышел в полуфинал турнира. Позже определился его соперник.

Добавим, что 8 апреля запланированы полуфинальные поединки, а на 9-ое - финальные.

Расписание боев казахстанцев в Таиланде

5 марта

До 63 килограммов (четвертьфинал)

Санатали Тольтаев (Казахстан) - Чу-Эн Лай (Китайский Тайпей)

Султан Мусинов (Казахстан) - Ву Тан Дат (Вьетнам)

До 69 килограммов (четвертьфинал)

Асланбек Шымбергенов (Казахстан) - Маржон Пианар (Филиппины)

До 75 килограммов (четвертьфинал)

Тимур Нурсеитов (Казахстан) - Сумит (Индия)

Аятулла Такижанов (Казахстан) - Борворн Кадамнуан (Таиланд)

До 91 килограмма (четвертьфинал)

Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Нгуйен Ман Куон (Вьетнам)

Айбек Оралбай (Казахстан) - Гаурав Чаухан (Индия)

6 марта

До 52 килограммов (четвертьфинал)

Сакен Бибосынов (Казахстан) - Танарат Саенфет (Таиланд)

До 57 килограммов (четвертьфинал)

Серик Темиржанов (Казахстан) - Мохамед Ханурдин Бин Хамид (Сингапур)

До 81 килограмма (полуфинал)

Нурбек Оралбай (Казахстан) - Анават Тонгкаток (Таиланд)

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