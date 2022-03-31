Два дерби и досрочная победа, или как казахстанские боксеры стартовали в Сербии

Казахстанец Оразбек Асылкулов с досрочной победы стартовал на международном турнире Beogradski Pobednik в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Асылкулов заставил сдаться Нурманбета Замирбекова из Кыргызстана. Также на турнире прошли два казахстанских дерби: победителями вышли Даниял Сабит и Саматали Тольтаев.

Понесли казахстанцы и первые потери, а в заявку на старт попали более 20 боксеров.

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Первая сессия

До 51 килограмма

Кенже Муратулы (Казахстан) - Даниял Сабит (Казахстан) - 1:4.

До 63,5 килограмма

Жанторе Ташиев (Кыргызстан) - Мухамедсабыр Базарбайулы (Казахстан) - 0:5.

До 71 килограмма

Рафаил Пафиос (Кипр) - Армат Арманулы (Казахстан) - 1:4.

Ермахан Жакпеков (Казахстан) - Хамза Эль Барбари (Марокко) - 1:3.

Вторая сессия

До 57 килограммов

Нурманбет Замирбеков (Кыргызстан) - Оразбек Асылкулов (Казахстан) - ABD во втором раунде.

До 60 килограммов

Саматали Тольтаев (Казахстан) - Бекзат Макжан (Казахстан) - 5:0.

До 67 килограммов

Даулет Нысан (Казахстан) - Дейлан Тоскич (Сербия) - 4:1.

До 75 килограммов

Стефан Савкович (Черногория) - Ильяр Аширов (Казахстан) - 1:4.

Диас Молжигитов (Казахстан) - Рамтин Муса (Англия) - 0:5.

До 80 килограммов

Ерасыл Жакпеков (Казахстан) - Артем Агеев (Сербия) - 1:4.

До 86 килограммов

Алекса Маркович (Сербия) - Мади Амиров (Казахстан) - 1:4.

До 92 килограммов

Виталий Стальченко (Украина) - Ерхат Бекзат (Казахстан) - 5:0.

Свыше 92 килограммов

Давид Чалоян (Армения) - Дамир Тойбай (Казахстан) - 5:0.

Добавим, что сегодня, 31 марта, пройдут четвертьфинальные поединки. На 1 апреля намечены полуфиналы, а финалы пройдут в два дня - 2 и 3 апреля.