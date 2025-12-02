ЧМ-2025 по боксу с участием Казахстана перенесен: известны подробности

Старт мужского чемпионата мира по боксу перенесён на сутки вперёд — такое решение было утверждено на техническом совещании турнира, прошедшем во вторник, 2 декабря, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Сами соревнования пройдут в Дубае (ОАЭ). Их планировалось начать 3 декабря и закончить 13 декабря.

— 2 декабря состоится церемония открытия турнира. Первые бои должны были состояться 3 декабря, но мы сдвинули их начало на 4 декабря в связи с тем, что не все спортсмены из‑за проблем с визами успели прилететь в Объединенные Арабские Эмираты, — заявил генеральный секретарь IBA Крис Робертс на техническом совещании перед стартом турнира.

Ранее глава IBA Умар Кремлев сделал заявление по скандалу на этом ЧМ. Он обратился к правительствам ОАЭ и Кыргызстана с просьбой оказать всестороннее содействие в оперативном решении вопросов, связанных с участием команды в чемпионате мира в Дубае

Соревнования пройдут в 13 весовых категориях. Сборная Казахстана уже прибыла на ЧМ-2025 по боксу.

Призовой фонд турнира составит 8,32 миллиона долларов. За победу боксер получит 300 тысяч долларов, за второе место — 150 тысяч долларов, за третье место — 75 тысяч долларов, за пятое — 10 тысяч долларов. Распределение этого гонорара будет проходить в соотношении — 50% боксеру, 25% — тренеру, 25% — федерации.