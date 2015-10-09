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Любительский бокс
27 октября 11:55
 

Четыре финала Казахстана: прямая трансляция боёв за золото ЧМ-2026 по боксу

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Четыре финала Казахстана: прямая трансляция боёв за золото ЧМ-2026 по боксу ©КФБ

Сегодня, 27 октября, в Будве (Черногория) пройдут финальные поединки молодежного чемпионата мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 27 октября, в Будве (Черногория) пройдут финальные поединки молодежного чемпионата мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, передают Vesti.kz.

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От Казахстана на этой стадии турнира выступят четыре боксёра. Бибарыс Аширбай выйдет на ринг в рамках дневной сессии, а остальные трое - Алина Кудайгенова, Зарина Толыбай иВладислав Саможонов - в вечерней.

Дневная сессия - 18:00

70 кг, финал

  • Бибарыс Аширбай (Казахстан) - Джон Донохи (Ирландия)

Вечерняя сессия - 21:00

57 кг, финал

  • Алина Кудайгенова (Казахстан) - Анастасия Голунова (Россия) 

80+ кг, финал

  • Зарина Толыбай (Казахстан) - Сами Итонеева (Россия) 

90+ кг, финал

  • Владислав Саможонов (Казахстан) - Ислам Салихов (Узбекистан)

Все поединки чемпионата мира в прямом эфире можно смотреть на официальной платформе World Boxing, но трансляция платная.

Добавим, что изначально сборная Казахстана была представлена на ЧМ-2026 в Будве 20 боксёрами - по 10 в мужской и женской сетках.

Четыре казахстанских боксёра завершили выступление с бронзовыми медалями. Это Мадира Жумахан (51 килограмм), Индира Кыдырмолдаева (60 килограммов), Данияр Акбисенов (60 килограммов) и Еркетан Жаркынбек (90 килограммов).


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