Четыре финала Казахстана: прямая трансляция боёв за золото ЧМ-2026 по боксу

Сегодня, 27 октября, в Будве (Черногория) пройдут финальные поединки молодежного чемпионата мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, передают Vesti.kz.

От Казахстана на этой стадии турнира выступят четыре боксёра. Бибарыс Аширбай выйдет на ринг в рамках дневной сессии, а остальные трое - Алина Кудайгенова, Зарина Толыбай иВладислав Саможонов - в вечерней.

Дневная сессия - 18:00

70 кг, финал

Бибарыс Аширбай (Казахстан) - Джон Донохи (Ирландия)

Вечерняя сессия - 21:00

57 кг, финал

Алина Кудайгенова (Казахстан) - Анастасия Голунова (Россия)

80+ кг, финал

Зарина Толыбай (Казахстан) - Сами Итонеева (Россия)

90+ кг, финал

Владислав Саможонов (Казахстан) - Ислам Салихов (Узбекистан)

Все поединки чемпионата мира в прямом эфире можно смотреть на официальной платформе World Boxing, но трансляция платная.

Добавим, что изначально сборная Казахстана была представлена на ЧМ-2026 в Будве 20 боксёрами - по 10 в мужской и женской сетках.

Четыре казахстанских боксёра завершили выступление с бронзовыми медалями. Это Мадира Жумахан (51 килограмм), Индира Кыдырмолдаева (60 килограммов), Данияр Акбисенов (60 килограммов) и Еркетан Жаркынбек (90 килограммов).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!