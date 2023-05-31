Чествование триумфаторов ЧМ-2023 по боксу в Алматы: премии боксерам и награды тренерам

Сегодня, 31 мая, в Алматы состоялось чествование сборной Казахстана по боксу за успешное выступление на чемпионате мира, прошедшем с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан), передает корреспондент Vesti.kz.

В рамках мероприятия боксеры и тренеры получили денежные вознаграждения от президента Казахстанской федерации бокса Кенеса Ракишева.

"Я поздравляю всех, боксеров, тренеров и персонал с этим достижением. Была проделана большая работа, которая порадовала всех болельщиков. Выражаю благодарность всем, кто принял участие в этом процессе", - отметил Ракишев.

Чемпионы в лице Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова и Нурбека Оралбая получили по 100 тысяч долларов, а обладатель серебра Дулат Бекбауов был вознагражден 50 тысячами.

Также награды получили и бронзовые призерки женского чемпионата мира в Нью-Дели. По 10 тысяч долларов заработали Карина Ибрагимова, Ляззат Кунгейбаева, Алуа Балкибекова, Надежда Рябец, Валентина Хальзова и Фариза Шолтай.

Также свои премии получили тренеры, консультанты и представители комплексно-научных групп боксеров. Помимо этого, впервые в истории наградили матерей чемпионов, которые также получили денежные награды.

Напомним, что на мужском ЧМ-2023 в Ташкенте казахстанцы завоевали четыре золота и одно серебро и заняли второе общекомандное место. Между тем, девушки в на своем ЧМ в Нью-Дели взяли два серебра и четыре бронзы, оказавшись восьмыми в зачете.

Напомним, обладатели золотых наград получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 тысяч долларов. Боксерам, занявшим вторые места, предусмотрены 100 000 долларов, а за третьи - 50 000 долларов.