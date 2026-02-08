Чемпионы и призёры: сколько медалей выиграл Казахстан на престижном турнире по боксу

Боксёры сборной Казахстана выиграли 17 медалей на престижном международном турнире Boxam Elite-2026 в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.
По итогам соревнований Казахстан завоевал шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.Чемпионы:
• Санжар Ташкенбай (50 кг)
• Махмуд Сабырхан (55 кг)
• Торехан Сабырхан (70 кг)
• Нурбек Оралбай (85 кг)
• Айбек Оралбай (+90 кг)
• Умида Садыкова (+80 кг)
• Аман Конысбеков (75 кг)
• Сагындык Тогамбай (90 кг)
• Нурасыл Асылхан (+90 кг)
• Назерке Серик (65 кг)
• Панар Сейтханкызы (+80 кг)
• Нурзат Онгаров (50 кг)
• Нурбек Мурсал (75 кг)
• Тимур Нурсеитов (75 кг)
• Азамат Бектас (80 кг)
• Елянур Турганова (48 кг)
• Гузаль Садыкова (80 кг)
Международный турнир Boxam Elite-2026 проходил с 3 по 8 февраля и включал соревнования среди мужчин и женщин. В мужской сетке Казахстан был представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, а в женской — 14 казахстанками в девяти весах.
Для казахстанских боксёров эти соревнования стали первым официальным стартом в 2026 году.