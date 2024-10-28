Чемпионку Азии из Казахстана лишили шансов на медаль ЧМ-2024 по боксу

Казахстанская боксерша Аяжан Ермек выступила в 1/8 финала на молодежном чемпионате мира мира, который проходит в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 57 килограммов была Диана Маэстре Маркес из Венесуэлы.

По итогам первого раунда Аяжан побеждала раздельным решением судей - 3:2.

Во втором раунде Маркес получила преимущество единогласным решением судей а промежуточный итог складывался в ее пользу - 2:0.

В третьем раунде рефери снял каждой из боксерш по одному очку.

По итогам боя казахстанка уступила раздельным решением судей - 2:3 и пропустила соперницу в четвертьфинал.

Напомним, Ермек является чемпионкой Азии среди молодежи. В мае этого года она выиграла золотую медаль континентального первенства в Астане.

Добавим, сегодня, еще одна казахстанка Улдана Таубай в весе до 66 килограммов проведет бой с Зелихой Оздемир из Турции.

Ранее, свои бои в мужской сетке выиграли Жансери Кошербаев (до 57 килограммов) и Онер Сеилхан (до 71 килограмма).