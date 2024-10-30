Чемпионка Азии из Казахстана лишила Россию медали ЧМ-2024 по боксу

На молодежном чемпионате мира по боксу в Будве (Черногория) состоялся бой казахстанки Улданы Таубай, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 60 килограммов она встречалась с россиянкой Анастасией Грибановой.

Поединок сложился в пользу казахстанки и закончился ее победой раздельным решением судей - 5:0.

Благодаря выходу в полуфинал, Таубай стала как минимум обладательницей бронзы чемпионата мира в Черногории.

Напомним, Таубай является победительницей молодежного чемпионата Азии, который прошел в мае в Астане.

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Добавим, в 1/4 финала на этом мировом первенстве выступают 18 казахстанцев - восемь в мужской сетке и десять в женской.

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