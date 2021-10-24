На чемпионате мира по боксу с участием Казахстана назревает скандал. Подробности

На чемпионате мира по боксу, который стартует 24 октября в Белграде (Сербия), назревает скандал. Как сообщает Balkanist.ru, сборной самопровозглашенного Косово не разрешили въехать на территорию Сербии для участия в турнире.

По информации источника, боксерам предложили оставить на границе их униформу с символикой Косово, однако косовские спортсмены отказались выполнить требование сербских пограничников.

"Сербская полиция остановила нас на приграничном КПП Кончуль и запретила въезд из-за символики Косово на спортивных костюмах и футболках. На них было написано ФБК (Федерация бокса Косово). Нам сказали оставить форму на границе, и тогда мы можем ехать дальше. Но поскольку мы договорились с Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA), что мы будем участвовать в турнире только как представители Косово, мы отказались выполнить это требование (сербской полиции)", - сказал генеральный секретарь Федерации бокса Косово Латиф Демоли.

Он добавил, что косовская делегация уже оповестила главный офис AIBA о случившемся и ожидает от него ответа. Для участия на турнире по боксу в Белграде самопровозглашенная республика заявила трех спортсменов.

Напомним, что на чемпионате мира по боксу примет участие и сборная Казахстана, которая будет представлена во всех 13 весовых категориях.

Сборная Казахстана выбрала капитана на чемпионат мира по боксу

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport