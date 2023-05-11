Чемпион мира и призер Олимпиады. С кем встретятся казахстанцы за выход в финал ЧМ-2023 по боксу

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Сегодня 02:08
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Определились соперники казахстанских боксеров в 1/2 финала чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В борьбе за выход в финал выступят пять представителей Казахстана. Все поединки намечены на 12 мая. В четверг, 11 мая на чемпионате мира будет день отдыха, финалы состоятся 13 и 14 мая.

В весовой категории до 48 килограммов Санжар Ташкенбай проведет бой с чемпионом мира среди студентов россиянином Эдмондом Худояном.

Махмуд Сабырхан, представленный в весе до 54 килограммов встретится с чемпионом мира 2017 года и двукратным призером мировых первенств кубинцем Йосвани Вейтией.

Дулат Бекбауов, выступающий в весе до 67 килограммов проведет бой с призером чемпионата мира и Европы Лашей Гурули из Грузии.

Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов встретится с Нишатом Девом из Индии. Бой пройдет в весе до 71 килограмма.

Наконец Нурбек Оралбай в весе до 80 килограммов проведет бой с бронзовым призером Олимпиады-2020 российским боксером Имамом Хатаевым.

Добавим, из борьбы за медали выбыли восемь казахстанских боксеров: Сакен Бибосынов (до 51), Серик Темиржанов (до 57), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86), Айбек Оралбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Сабырхан Махмуд Шымбергенов Асланбек Оралбай Нурбек

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