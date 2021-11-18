Чемпион мира назвал ключевые факторы победы над "казахским Ломаченко" в финале ЧМ-2021

Японский боксер Томоя Цубои рассказал, за счет чего сумел выиграть золото на чемпионате мира-2021 в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале весовой категории до 54 килограммов он победил казахстанца Махмуда Сабырхана, получившего прозвище от российских СМИ "казахский Ломаченко" за схожий стиль с украинским боксером.

"Я упорно тренировался после своих поражений в предыдущие годы, чтобы стать чемпионом. Я первый из Японии, ощущение фантастическое. Спасибо моим тренерам за то, что они разработали для меня успешную тактику", - приводит слова Цубои AIBA.

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Напомним, что Сабырхан принес извинения болельщикам за поражение в решающем поединке, а также поделился своими дальнейшими планами.

На ЧМ-2021 сборная Казахстана выиграла пять медалей, что позволило ей финишировать на втором месте в командном зачете.