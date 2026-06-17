Чемпион мира из Казахстана высказался после спорного поражения узбекскому боксёру

Казахстанский боксёр Сабыржан Аккалыков прокомментировал своё выступление на этапе Кубка мира World Boxing в китайском Гуйяне после поражения в поединке с представителем Узбекистана Жавохиром Умматалиевым, передают Vesti.kz.

Обращение после боя

После завершения турнира для себя казахстанец опубликовал пост в социальных сетях, поблагодарив болельщиков за поддержку и подчеркнув, что продолжит двигаться вперёд.

— У нас ещё много работы впереди. Мы продолжаем свой путь. Рядом со мной сильнейшая команда и поддержка народа Казахстана. Не каждая победа признаётся одинаково, но каждое испытание делает нас сильнее. Если сегодня нас считают побеждёнными, завтра история назовёт нас победителями. Вперёд, Казахстан! — написал Аккалыков.

Резонансный бой с Умматалиевым

Поединок между Аккалыковым и Умматалиевым состоялся в рамках 1/8 финала весовой категории до 80 килограммов. Противостояние завершилось победой чемпиона мира из Узбекистана раздельным решением судей — 3:2.

Во втором раунде рефери также отсчитал казахстанцу нокдаун. После объявления результата в казахстанском спортивном сообществе и социальных сетях развернулась активная дискуссия, а многие болельщики и эксперты выразили недовольство судейским решением.

Один из лидеров сборной Казахстана

Сабыржан Аккалыков является одним из ведущих боксёров национальной команды. В его активе серебряная медаль чемпионата мира 2025 года, золото чемпионата Азии-2026, а также титул чемпиона мира среди молодёжи, завоёванный в 2021 году.

О турнире

Этап Кубка мира World Boxing в Гуйяне проходит с 15 по 21 июня и собрал сильнейших боксёров из разных стран мира.

Сборная Казахстана представлена на соревнованиях 17 спортсменами — девятью мужчинами и восемью женщинами, которые ведут борьбу за награды в своих весовых категориях.

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