Чемпион мира из Казахстана стал медалистом ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай выступил в 1/4 финала на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 48 килограммов казахстанец встречался с соперником из Японии Казумой Аратаке. Ташкенбай выиграл этот бой единогласным решением судей - 5:0. При этом японский боксер в первом раунде побывал в нокдауне.

Таким образом, Ташкенбай вышел в полуфинал и обеспечил себе медаль чемпионата мира.

Отметим, что в финале чемпионата Азии в Аммане (Иордания) осенью 2022 года Ташкенбай выиграл у Аратаке со счетом 5:0.

Напомним, что казахстанец является чемпионом мира среди молодежи и чемпионом Азии 2022 года.

Добавим, сегодня в Ташкенте на ринг выйдут еще три представителя Казахстана. Ранее Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг) вышли в 1/2 финала.

Добавим, из борьбы за медали выбыли семь казахстанских боксеров: Сакен Бибосынов (до 51), Серик Темиржанов (до 57), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86) и Айбек Оралбай (до 92).