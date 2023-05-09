Чемпион мира из Казахстана стал четвертым четвертьфиналистом ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

Новости спорта Бокс Любительский бокс
9 мая 17:43
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Представитель Казахстана Нурбек Оралбай пробился в 1/4 финала чемпионата мира-2023 по боксу, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 80 килограммов Оралбай встречался с Кааном Айкутсунум из Турции. Поединок закончился победой казахстанца единогласным решением судей (5:0).

Таким образом, Оралбай стал четвертым четвертьфиналистом от Казахстана. Ранее в эту стадию турнира прошли Санжар Ташкенбай (48 кг) и Асланбек Шымбергенов (71 кг), и Серик Темиржанов (57 кг).

Напомним, Оралбай в прошлом году завоевал бронзу на чемпионате Азии, а в 2018 году он выигрывал золотую медаль на молодежном чемпионате мира.

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Оралбай Нурбек Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу
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