Чемпион мира из Казахстана рассказал о конкуренции с Сакеном Бибосыновым в сборной

Лидер сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан сменил весовую категорию и рассказал о конкуренции внутри национальной команды, передают Vesti.kz.

C 4 по 14 сентября в Ливерпуле (Великобритания) состоится чемпионат мира по боксу под эгидой World Boxing, где Сабырхан выступит в новом для себе весе.

- Сейчас меняются весовые категории. 55 килограмм для меня очень хороший вес. Впереди много важных турниров, и я должен показать высокий уровень. Сегодня вылетаем в Нидерланды, на этом турнире выступаю в категории до 55 килограмм.

Ранее я попал в категорию 57, где соперники были слишком крупные, но сейчас я в своем весе, дай аллах в 55 достигнем больших высот.

- В этом году у тебя есть шанс стать двукратным чемпионом мира.

- Да. У меня много соперников в Казахстане: Сакен Бибосынов поднялся с 51 на 55 килограмм, есть мой давний соперник Алтынбек Нурсултан, есть еще Баглан, много соперников. Дай аллах, надо всех победить, победить на чемпионате и стать чемпионом мира, - сказал Сабырхан в беседе со "Спорт Министрі".

Махмуд Сабырхан является обладателем золота и серебра чемпионатов мира (2023, 2021), он также он становился вторым на чемпионате Азии (2022).

Бибосынов является чемпионом мира (2021 года) и бронзовым призером Олимпиады-2020. Также в его коллекции есть бронза и серебро чемпионата Азии (2021, 2022).

"Поэтому и побеждает меня". Сакен Бибосынов объяснил превосходство Хасанбоя Дусматова