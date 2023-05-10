Чемпион мира из Казахстана прокомментировал выход в полуфинал ЧМ-2023 по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Вчера 20:15
©instagram.com/boxingkazakhstan/

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай прокомментировал выход в 1/2 финала на чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz. В весовой категории до 80 килограммов в 1/4 финала Оралбай одолел действующего чемпиона Азии иорданца Хуссейна Эйшаиша Ишайша.

"Ассаламалейкум, Казахстан! Слава богу, победил сегодня в третьем. Осталось теперь два боя, подготовимся к ним с тренерами разработаем тактику и приложим все усилия привезти медаль на родину", - отметил Оралбай.

Таким образом, Оралбай, выигравший в прошлом году бронзу на чемпионате Азии, а в 2018 становившийся чемпионом мира среди молодежи, вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзу ЧМ-2023.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Оралбай Нурбек ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 02:08
Любительский бокс
Чемпион мира и призер Олимпиады. С кем встретятся казахстанцы за выход в финал ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 23:59
Любительский бокс
Кункабаев прокомментировал супербой против Джалолова на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 23:34
Любительский бокс
Полное видео боя Кункабаев - Джалолов на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 22:59
Любительский бокс
Баходир Джалолов победил Камшыбека Кункабаева в супербое на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 22:36
Любительский бокс
Казахстанский боксер сделал заявление после выхода в 1/2 финала на ЧМ-2023
Вчера , 22:15
Любительский бокс
Полное видео боя казахстанца за выход в 1/2 финала на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 21:52
Любительский бокс
Казахский Ломаченко отреагировал на выход в полуфинал ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 21:40
Любительский бокс
Чемпион мира из Казахстана оценил выход в 1/2 финала на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 21:22
Любительский бокс
Видео боя Казахского Ломаченко за выход в 1/2 финала ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 21:10
Любительский бокс
Казахстан получил еще одного медалиста на ЧМ-2023 по боксу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»