Чемпион мира из Казахстана потерпел фиаско на турнире по боксу в Таиланде

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Сегодня 12:20

Чемпион мира 2021 года из Казахстана Сакен Бибосынов не смог выйти в полуфинал турнира Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинальном бою весовой категории до 52 килограммов он неожиданно проиграл Танарату Саенфету из Таиланда (27:30, 29:28, 28:29, 30:27, 28:29), тем самым оставшись без медали турнира.

Сегодня, 6 апреля, поединок за выход в полуфинал также проведет Серик Темиржанов (57). Его соперником будет Мохамед Ханурдин Бин Хамид из Сингапура.

А в вечерней сессии Нурбек Оралбай (81) проведет полуфинальный бой против Анавата Тонгкатока из Таиланда.

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Метки:
Бибосынов Сакен Сборная Казахстана по боксу Таиланд


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