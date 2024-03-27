Чемпион мира из Казахстана побил россиянина и вышел в финал турнира по боксу в Баку

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 16:55
©КФБ

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов провел бой за выход в финал международного турнира по боксу "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 48 килограммов Жусупов противостоял россиянину Адаму Алиеву. Бой завершился победой Жусупова единогласным решением судей.

В финале казахстанец сразится с азербайджанским боксером Хасаном Маликовым, который раздельным решением судей победил Шодиоржона Меликузиева из Узбекистана.

36-летний Жусупов является титулованным боксером, он выигрывал золото чемпионата мира-2021, чемпионата Азии-2013, а также пять раз становился чемпионом страны.

Отметим, что сегодня за выход в финал поспорят еще три боксера из Казахстана: Тимур Кабдешов (до 54 кг) сразится с Максимом Кузнецовым из России, Талгат Сырымбетов (до 60 кг) проведет бой с Бахтиером Асадовым из Узбекистана, а Дархан Дуйсебай (до 71 кг) выступит против Казры Тахмасеви из Ирана.

Метки:
Жусупов Темиртас Сборная Казахстана по боксу Азербайджан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:55
Любительский бокс
Чемпион мира из Казахстана побил россиянина и вышел в финал турнира по боксу в Баку
Сегодня , 15:10
Любительский бокс
Дуэли с Россией и Узбекистаном, или с кем бьются боксеры из Казахстана в Баку
Сегодня , 13:36
Любительский бокс
Назым Кызайбай показала, как от души отрываться на казахских тоях
Сегодня , 12:56
Любительский бокс
IBA отреагировала на страшный нокаут в турнире с участием Казахстана
Сегодня , 10:45
Любительский бокс
Джалолов "отомстил" за Кункабаева и вышел в финал
Вчера , 19:47
Любительский бокс
Казахстан выиграл битву у России за финал турнира по боксу в Баку
Вчера , 19:02
Любительский бокс
Казахстан после победы над Джалоловым лишили финала турнира по боксу в Баку
Вчера , 17:28
Любительский бокс
Нокаутом завершилась битва Казахстан - Узбекистан за медаль на турнире по боксу в Баку
Вчера , 14:35
Любительский бокс
Появилось видео нокаута от казахского боксера в бою за медаль турнира в Баку
25 марта, 20:02
Любительский бокс
Поражением Джалолова завершилась битва Казахстан - Узбекистан за медаль турнира по боксу
© 2008 - 2024 ТОО «EML»