Чемпион мира из Казахстана побил россиянина и вышел в финал турнира по боксу в Баку

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов провел бой за выход в финал международного турнира по боксу "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 48 килограммов Жусупов противостоял россиянину Адаму Алиеву. Бой завершился победой Жусупова единогласным решением судей.

В финале казахстанец сразится с азербайджанским боксером Хасаном Маликовым, который раздельным решением судей победил Шодиоржона Меликузиева из Узбекистана.

36-летний Жусупов является титулованным боксером, он выигрывал золото чемпионата мира-2021, чемпионата Азии-2013, а также пять раз становился чемпионом страны.

Отметим, что сегодня за выход в финал поспорят еще три боксера из Казахстана: Тимур Кабдешов (до 54 кг) сразится с Максимом Кузнецовым из России, Талгат Сырымбетов (до 60 кг) проведет бой с Бахтиером Асадовым из Узбекистана, а Дархан Дуйсебай (до 71 кг) выступит против Казры Тахмасеви из Ирана.