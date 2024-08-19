Чемпион мира из Казахстана победил титулованного узбекского боксера: видео

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов выступил на турнире "Ночь чемпионов IBA", который прошел в Аддис-Абебе (Эфиопия), сообщают Vesti.kz.

Там чемпион мира из Казахстана встречался с узбекистанцем Нодиржоном Мирзахмедовым. Поединок прошел в весовой категории до 48 килограммов и был рассчитан на восемь раундов.

Соперники прошли всю дистанцию, по итогам которой судьи раздельным решением отдали победу Жусупову.

Жусупов является также двукратным чемпионом Азии (2013, 2019) и победителем Всемирной серии бокса (WSB).

Мирзахмедов - двукратный чемпион Азии (2019 и 2021 годах).