Чемпион мира из Казахстана победил титулованного узбекского боксера: видео

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Казахстанский боксер Темиртас Жусупов выступил на турнире "Ночь чемпионов IBA", который прошел в Аддис-Абебе (Эфиопия), сообщают Vesti.kz.

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Там чемпион мира из Казахстана встречался с узбекистанцем Нодиржоном Мирзахмедовым. Поединок прошел в весовой категории до 48 килограммов и был рассчитан на восемь раундов.

Соперники прошли всю дистанцию, по итогам которой судьи раздельным решением отдали победу Жусупову.

Жусупов является также двукратным чемпионом Азии (2013, 2019) и победителем Всемирной серии бокса (WSB).

Мирзахмедов - двукратный чемпион Азии (2019 и 2021 годах).

Метки:
Жусупов Темиртас Сборная Казахстана по боксу Узбекистан Бокс

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