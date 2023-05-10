Чемпион мира из Казахстана оценил выход в 1/2 финала на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай прокомментировал выход в 1/2 финала на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz. В четвертьфинале в весовой категории до 48 килограммов казахстанец одолел соперника из Японии Казуму Аратаке.

"Ассаламалейкум. Сегодня все прошло по плану, одержал победу и вышел в полуфинал. Во второй раз уже встречаюсь с этим соперником. С тренером выработали тактику, все получилось. На этом не остановимся, завоюем первое место!", - подчеркнул Ташкенбай.

Таким образом, Ташкенбай вышел в полуфинал и обеспечил себе медаль чемпионата мира.

Напомним, что казахстанец является чемпионом мира среди молодежи и чемпионом Азии 2022 года.