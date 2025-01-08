Чемпион мира из Узбекистана подрался с медведем и пожалел

Министерство экологии Республики Узбекистан сообщило, что в отношении боксера Шахрама Гиясова был составлен административный протокол. Спортсмен понес ответственность за проведение тренировки с медведем, что было выявлено правоохранительными органами. Ему назначен штраф, равный тройной базовой расчетной величине, передают Vesti.kz со ссылкой на upl.uz.

В ведомстве уточнили, что все участники инцидента, включая организаторов видеосъемки, дали объяснения. Медведь, снявшийся в ролике, был передан в Ферганский зоопарк. Гиясов признал факт нарушения и пообещал, что подобные случаи больше не повторятся.

Общественные активисты и блогеры подчеркнули важность формирования в обществе и правоохранительной системе принципа нулевой толерантности к публичному нарушению закона со стороны известных личностей, включая спортсменов. Это касается не только случаев жестокого обращения с животными, но и нарушений ПДД, дискриминации по половому признаку и других правонарушений.

Гиясов - серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Также брал золото на чемпионатах мира и Азии в 2017 году.

С 2018-го начал боксировать на профи-ринге, выиграл все 16 боев, в девяти случаях нокаутом.