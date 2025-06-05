Чемпион мира и другие: сборная Казахстана назвала состав на турнир по боксу

Сборная Казахстана по боксу определилась с составом на престижный международный турнир Eindhoven Box Cup в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.

Бои в рамках первенства пройдут с 6 по 9 июня. Конкуренцию нашим спортсменам составят представители Узбекистана, Азербайджана и многих стран Европы.

Состав сборной Казахстана на турнир в Нидерландах:50 кг: Даниял Сабит;55 кг: Махмуд Сабырхан;60 кг: Ерхан Турдан;65 кг: Ертуган Зейнуллинов;70 кг: Абылайхан Жусупов;75 кг: Сабыржан Аккалыков;80 кг: Ерасыл Жакпеков;85 кг: Даулет Тилемисов;90 кг: Сагындык Тогамбай;+90 кг: Нурлан Сапарбай.

Отметим, что многие из представленных спортсменов являются призерами чемпионатов мира и других престижных турниров. Махмуд Сабырхан, несмотря на 23-летний возраст, является одним из опытнейших боксеров в команде. Он выигрывал мировое первенство в 2023 году, а также становился чемпионом Азии в 2024-м.



