Чемпион мира по боксу из Казахстана сделал заявление после победы в Ташкенте

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай прокомментировал победу на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz. В весовой категории до 48 килограммов он победил грузина Сахила Алахвердови.

"Слава богу, сегодня я победил! Огромное спасибо всем за поддержку! На этом не остановимся! Еще дойдем до высших пьедесталов!", - заявил 19-летний казахстанский боксер.

Отметим, что еще один казахстанец Дулат Бекбауов (до 67 кг) стал серебряным призером ЧМ-2023. В финале он уступил Асадхуже Муйдинхужаеву из Узбекистана.

Завтра, 14 мая еще три казахстанца выступят в финале мирового первенства.