Чемпион мира по боксу из Казахстана подарил своему отцу автомобиль

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 19:18
©instagram.com/tashkenbay_sanzhar

Чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай подарил своему отцу автомобиль, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трогательное видео 19-летний боксер опубликовал в своем Instagram.

"Мир тебе, Казахстан! Слава Богу, вчера я сделал отцу подарок, о котором мечтал с детства. Прежде всего, я благодарю бога за то, что дал мне такую возможность! Во-вторых наш отец - это спина матери! Благослови вас всех!", - написал Ташкенбай в описании к видео на своей странице в социальной сети.

Ташкенбай на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) завоевал золото в весовой категории до 48 килограммов.

На днях Ташкенбай удостоился трехкомнатной квартиры от акимата Астаны.

Напомним, что Казахстан выиграл пять медалей на ЧМ-2023 в Ташкенте. Помимо Ташкенбая чемпионами стали: Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Серебряную медаль завоевал Дулат Бекбауов (67 кг).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:18
Любительский бокс
Чемпион мира по боксу из Казахстана подарил своему отцу автомобиль
Сегодня , 08:54
Любительский бокс
Еще одна федерация бокса вышла из состава IBA
31 мая, 20:09
Любительский бокс
Главный тренер сборной Казахстана получил автомобиль за успех на ЧМ-2023 по боксу
31 мая, 17:41
Любительский бокс
Чествование триумфаторов ЧМ-2023 по боксу в Алматы: премии боксерам и награды тренерам
31 мая, 10:51
Любительский бокс
В федерации отреагировали на лидерство Казахстана в рейтинге IBA
30 мая, 23:52
Любительский бокс
Баходир Джалолов показал видео лучших моментов своей карьеры
30 мая, 14:11
Любительский бокс
Капитан сборной Казахстана по боксу сделал заявление о завершении карьеры
29 мая, 22:59
Любительский бокс
Президент КФБ обратился к казахстанским боксерам после успеха на ЧМ-2023 в Ташкенте
29 мая, 10:27
Любительский бокс
Казахстан или Узбекистан? Кто возглавляет рейтинг IBA после ЧМ-2023 по боксу
26 мая, 19:25
Любительский бокс
Триумфаторам ЧМ-2023 по боксу подарили квартиры в Астане
© 2008 - 2023 ТОО «EML»