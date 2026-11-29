Казахстанский боксёр Фарух Токтасынов уверенно победил представителя Кыргызстана Ихтиера Нишонова и пробился в полуфинал заключительного этапа Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.Токтасынов не оставил шансов сопернику
Действующий чемпион Казахстана выступает в весовой категории до 70 килограммов. В четвертьфинальном поединке против Нишонова казахстанец с первых минут захватил инициативу, мощными ударами преодолевал защиту соперника и по ходу боя только увеличивал преимущество.
В итоге все пять судей отдали предпочтение Токтасынову — победа со счётом 5:0.В полуфинале его ждёт боксёр из Польши
Теперь казахстанцу предстоит встретиться за выход в финал с представителем Польши Дамианом Дуркачем.
Напомним, финальный этап Кубка мира проходит в Ташкенте с 28 ноября по 3 декабря. В соревнованиях участвуют 142 боксёра из 31 страны.
Ранее со счётом 5:0 завершился бой узбекского боксёра за полуфинал Кубка мира с участием Казахстана.
Добавим также, что Казахстан на разгроме вырвал первую путёвку в финал Кубка мира по боксу.