Брат Казахского Ломаченко завоевал золото ЧА по боксу

Казахстанец Торехан Сабырхан стал чемпионом Азии-2023 по боксу. Континентальный турнир среди юниоров и молодежи проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

Сегодня состоялись финальные поединки среди молодежи.

В решающем бою весовой категории до 63,5 килограмма Сабырхан победил Сингха Яшвардхана из Индии со счетом 5:0.

Добавим, что Торехан является братом Махмуда Сабырхана, которого называют Казахским Ломаченко за схожий стиль с именитым украинцем Василием Ломаченко.

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