Брат Казахского Ломаченко нокаутировал соперника и вышел в финал чемпионата Азии

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Сегодня 09:15
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Казахстанский боксер Торехан Сабырхан вышел в финал чемпионата Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров, который проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 63,5 килограммов Торехан встречался с иорданцем Омаром Аль-Хадиди и одержал досрочную победу. Развязка наступила в третьем раунде, когда казахстанец отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Добавим, что Торехан является братом Махмуда Сабырхана, которого называют Казахским Ломаченко за схожий стиль с именитым украинцем Василием Ломаченко. Махмуд стал чемпионом мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан), также он является серебряным призером чемпионата мира и чемпионата Азии.

Сам Торехан Сабырхан дважды выигрывал юниорский чемпионат Азии.

Добавим, что на турнире принимают участие 483 боксеров из 22 стран всего азиатского континента.

Международная ассоциация бокса (IBA) озвучила призовой фонд для чемпионов и призеров. Так, победители турнира получат по 1 000 долларов, 500 долларов положены за серебро, а бронзовым медалистам вручат по 250 долларов.

Метки:
Сабырхан Махмуд Сборная Казахстана по боксу

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