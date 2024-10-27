Бой с чемпионкой Европы определил будущее казахстанки на ЧМ по боксу

Казахстанская боксерша Аяжан Сыдык провела первый бой на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 54 килограммов она сразилась с россиянкой Дианой Сикстус. Этот поединок закончился победой Сикстус раздельным решением судей.

Таким образом, Диана Сикстус вышла в четвертьфинал мирового первенства, а Аяжан досрочно завершила выступление на турнире.

Добавим, что Сикстус в прошлом году завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира среди девушек до 16 лет. Также спортсменка из России в 2021 году становилась чемпионкой Европы среди юниорок.