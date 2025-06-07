Боксер из Узбекистана выиграл бой на турнире с казахстанцами

Известный боксер из Узбекистана Абдумалик Халоков успешно выступил на турнире Eindhoven Box Cup, который проходит в нидерландском городе Эйндховен, передают Vesti.kz.

В бою весовой категории до 60 килограммов он уверенно победил представителя Азербайджана Мухаммадали Гасымзаде.

Халоков - один из самых титулованных боксеров Узбекистана. Он является чемпионом Олимпийских игр-2024, победителем Летних Азиатских игр-2023, а также чемпионом мира-2023 и чемпионом Азии-2022.

На турнире также выступает сборная Казахстана. Eindhoven Box Cup считается одним из крупнейших и самых авторитетных турниров в Европе. Для казахстанских спортсменов он стал важным этапом подготовки к следующим крупным стартам, включая Олимпийские игры.