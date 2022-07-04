Боксер из Казахстана после нокдауна выиграл бой у кубинца

Казахстанец Абзал Куттыбеков выиграл золото на международном турнире Elorda Cup, который прошел в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

Куттыбеков, выступающий в категории до 86 килограммов, в финале раздельным решением судей выиграл у кубинца Яиниер Аерео (3:2).

Казахстанец был в лидерах после двух раундов, но в заключительной трехминутке побывал в нокдауне. Это позволило кубинцу выиграть раунд, но по очкам в бою за золото победил Куттыбеков.

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Добавим, что ранее победителями турнира стали Темиртас Жусупов (до 48), Сакен Бибосынов (до 51), Серик Темиржанов (до 57) и Асланбек Шымбергенов (до 71).

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