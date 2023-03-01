"Бокс убивают" - промоутер о провале Казахстана на малом ЧМ и конкуренции с Узбекистаном

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Сегодня 17:18
©instagram.com/kamshybek_kunkabayev/

Известный казахстанский промоутер Болат Манкенов поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением о провальном выступлении сборной Казахстана по боксу на Кубке Странджа, который еще называют малым чемпионатом мира. В ходе беседы он призвал провести тщательный анализ ситуации и принять соответствующие меры.

На прошедшем турнире казахстанцы завоевали две медали. Серебряную награду в копилку сборной принес Оразбек Асылкулов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, а Нурканат Райыс в весе до 75 килограммов заработал бронзу. В итоге Казахстан расположился на седьмом месте медального зачета, а лидером стал Узбекистан с семью золотыми наградами.

"Это тревожно, мы уступили лидирующую позицию. Это традиционный турнир, который наши боксеры всегда проводили качественно. Я не смотрел бои, мне сложно что-либо говорить. Если наши проиграли, значит, были проблемы в подготовке. Необходимо, чтобы в федерации сделали выводы. Важно принять меры, потому что результат на последнем соревновании - ужасающий.

Еще один аспект - это разделение профессионального бокса с любительским. Вообще, последние решения AIBA я не понимаю. Все нововведения убивают бокс. С каждым разом ситуация ухудшается. Возможно, сейчас другое время и все по-другому. Однако, я считаю, что боксерам нужно делать выбор и уже двигаться по одному пути. Совмещение не дает сконцентрироваться на чем-то одном и лишает других боксеров возможности проявить себя. Ты или продолжаешь в профи или остаешься в любителях", - отметил Манкенов.

Отметим, что лидер сборной Камшыбек Кункабаев прошел в четвертьфинал, но отказался от участия в турнире из-за травмы. Он уже три года совмещает любительский и профи-бокс.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Кункабаев Камшыбек Кубок Странджа Болгария

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