Битвы с Узбекистаном. Прямая трансляция пяти боев Казахстана за золото турнира в Баку

Сегодня, 28 марта, на международном турнире "Великий шелковый путь" в Баку пройдут финальные бои. От Казахстана выступят пять боксеров, передают Vesti.kz.

За золото в Азербайджане будут биться:

До 48 килограммов

15:00. Темиртас Жусупов (Казахстан) - Хасан Маликов (Азербайджан);

До 54 килограммов

15:30. Тимур Кабдешов (Казахстан) - Хужаназар Нортожиев (Узбекистан);

До 60 килограммов

16:00. Талгат Сырымбетов (Казахстан) - Азрак Бабиров (Азербайджан);

До 71 килограмма

16:45. Дархан Дуйсебай (Казахстан) - Бекзод Хамидов (Узбекистан);

До 92 килограммов

17:45. Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Альфонсо Домингес (Азербайджан).

Как видно, казахстанцам будут противостоять два представителя из Узбекистана, и три - из Азербайджана. Прямая трансляция будет доступна ближе к событию по этой ссылке.