Битвы с Узбекистаном и бой с казахом из Китая. Расписание финалов ЧМ-2023 по боксу для Казахстана

Появилось расписание финальных поединков чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан) с участием казахстанцев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 13 мая, на ринг выйдут два представителя сборной Казахстана Санжар Ташкенбай и Дулат Бекбауов.

Ташкенбай в весовой категории до 48 килограммов сразится с грузином Сахилом Алахвердови. Этот поединок станет первым в рамках финальной сессии дня, которая начнется в 18:00 по времени Астаны.

Во второй паре Бекбауов в весе до 67 килограммов проведет бой с Асадхужой Муйдинхуджаевым из Узбекистана.

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В воскресенье, 14 мая, еще три казахстанских боксера поспорят за золото чемпионата мира. В первой паре сессии Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 килограммов, выступит против Ойбека Джураева из Узбекистана.

В четвертой паре в весовой категории до 71 килограмма состоится еще одна дуэль Казахстана и Узбекистана в лице капитана команды Асланбека Шымбергенова и Саиджамшида Джафарова. А в следующем поединке, который пройдет в весе до 80 килограммов, Нурбек Оралбай встретится с этническим казахом из Китая Тохтарбеком Танатканом.