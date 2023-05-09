Битвы за 1/4 финала: прямая трансляция боев чемпионата мира по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
9 мая 07:40
©Instagram.com/boxingkazakhstan/

Сегодня, 9 мая, на чемпионате мира по боксу сразу пять представителей сборной Казахстана проведут свои поединки. Они постараются выйти в 1/4 финала первенства, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

В дневной сессии, которая начнется в 15:00 по времени Астаны, страну представят двое казахстанцев - капитан сборной Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг):

8-я пара. Ринг A. Асланбек Шымбергенов - Мирослав Капулер-Ищенко (Израиль) - 71 кг;

11-я пара. Ринг B. Нурбек Оралбай - Каан Айкутсун (Турция) - 80 кг.

В вечерней сессии, которая возьмет свой старт в 19:00, себя проявят еще трое казахстанцев - Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг) и Нурканат Райыс (75 кг):

1-я пара. Ринг A. Махмуд Сабырхан - Сачин Сачин (Индия) - 54 кг;

7-я пара. Ринг A. Дулат Бекбауов - Акаш Акаш (Индия) - 67 кг;

11-я пара. Ринг A. Нурканат Райыс - Вандерлей Перейра (Бразилия) - 75 кг.

Бои дневной сессии можно будет посмотреть в эфире телеканала Qazaqstan (начало - в 14:55). Трансляция будет доступна здесь. Поединки вечерней сессии в прямом эфире покажет телеканал Qazsport (начало - в 18:55). Посмотреть их можно будет по этой ссылке

Отметим, что это будет десятый день чемпионата мира по боксу-2023.

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Метки:
Бокс ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу Шымбергенов Асланбек Оралбай Нурбек Сабырхан Махмуд Райыс Нурканат Казахстан Узбекистан

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