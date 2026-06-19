Битва с Узбекистаном и ещё 7 боёв Казахстана: прямая трансляция 5-го дня Кубка мира по боксу

Сегодня, 19 июня, на проходящем в китайском Гуйяне втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing состоятся поединки 1/4 финала, передают Vesti.kz.
В пятый соревновательный день на ринг выйдут сразу восемь представителей сборной Казахстана. Напомним, выход в полуфинал гарантирует боксёрам как минимум бронзовые медали.Утренняя сессия (9:00)
4-я пара. 60 кг, 1/4 финала. Ринг Б
Виктория Графеева - Иеонжи Ох (Южная Корея)
5-я пара. 70 кг, 1/4 финала. Ринг Б
Лаура Есенгельды - Ян Лю (Китай, серебряная призерша Олимпиады-2024 в Париже)
7-я пара. 50 кг, 1/4 финала. Ринг А
Санжар Ташкенбай - Анваржан Ходжиев (Кыргызстан)
11-я пара. 70 кг, 1/4 финала. Ринг Б
Абылайхан Жусупов - Шавкатжон Болтаев (Узбекистан, чемпион Азии-2025 среди молодежи)
13-я пара. 75 кг, 1/4 финала. Ринг А
Тимур Нурсеитов - Рами Киван (Болгария)Вечерняя сессия (15:30)
1-я пара. 51 кг, 1/4 финала. Ринг А
Алуа Балкибекова - Минакши Минашки (Индия, чемпионка мира-2025)
3-я пара. 65 кг, 1/4 финала. Ринг А
Аида Абикеева - Марие Росендо (США)
11-я пара. 90+ кг, 1/4 финала. Ринг А
Айбек Оралбай - Мэтью Уильямс (Англия)Прямая трансляция Кубка мира по боксу в Китае
Прямая трансляция турнира доступа на официальном YouTube-канале World Boxing.
Ринг В