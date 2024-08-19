Бибосынов сделал заявление об уходе из сборной Казахстана после отставки Айтжанова

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Сегодня 08:15
©Турар Казангапов

Боксер Сакен Бибосынов посредством соцсетей прокомментировал слухи о своем уходе из сборной Казахстана после отставки личного тренера Мырзагали Айтжанова, передают Vesti.kz.

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"Боже упаси, в стране много разных людей. Что только не сделают, чтобы собрать аудиторию. Эти слова - лживая информация. Я не бросил бокс", - написал он в соцсетях.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Бибосынов дошел до четвертьфинала весовой категории до 51 килограмма, проиграв Хасанбою Дусматову из Узбекистана и оставшись без медали.

Мужская сборная Казахстана по боксу была представлена во всех семи весах. Однако только Нурбек Оралбай дошел до пьедестала почета в столице Франции, выиграв серебро в категории до 80 килограммов.

После ОИ-2024 Айтжанов покинул свой пост. На его место назначили Кайрата Сатжанова.

Метки:
Бибосынов Сакен Сборная Казахстана по боксу Айтжанов Мырзагали Олимпиада-2024 Бокс Сатжанов Кайрат

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