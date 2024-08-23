Бибосынов решил свое будущее после ухода из сборной Айтжанова

Боксер сборной Казахстана Сакен Бибосынов заявил, что продолжит свою карьеру после Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.

Бибосынов в очередной раз опроверг слухи о том, что покинет национальную команду вслед за бывшим тренером Мырзагали Айтжановым.

"Ничего не изменилось. Я по-прежнему в боксе. Я не добился на Олимпийских играх планируемых результатов. Сразу по возвращению домой, я возобновил тренировки.

Некоторые люди распространяли новость о моем уходе из сборной. Это неправда.

Да, сейчас, когда поменялся тренерский состав, я не могу сказать ничего конкретного о своих дальнейших планах. Однако хочу сказать, что из большого спорта я не ухожу, буду продолжать боксировать.

Что касается Олимпиады, то некоторые наши ребята проиграли сопернику со счетом 2:3. Я верю, что эта неудача сделает нас сильнее.

Даже если Мырзагали Айтжанов покинул сборную, никто не станет отрицать его заслуги. Я всегда со своим тренером", - приводит слова Бибосынова Olympic.kz.

Напомним, Бибосынов не смог завоевать медаль на ОИ-2024, проиграв в четвертьфинале весовой категории до 51 килограмма Хасанбою Дусматову из Узбекистана.

Мужская сборная Казахстана по боксу взяла только серебро усилиями Нурбека Оралбая, выступавшего в категории до 80 килограммов. Хотя была представлена во всех семи весах в столице Франции.

После Олимпиады Айтжанов уступил свой пост Кайрату Сатжанову.