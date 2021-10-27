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"Бибосынов - просто король". Разбор сенсационной победы казахстанца над олимпийским чемпионом из Узбекистана на ЧМ по боксу

"Бибосынов - просто король". Разбор сенсационной победы казахстанца над олимпийским чемпионом из Узбекистана на ЧМ по боксу
©AIBA
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Автор YouTube-канала "неКАРАтэ" подвел итоги и провел разбор поединка между казахстанцем Сакеном Бибосыновым и узбеком Хасанбоем Дусматовым на чемпионате мира по боксу, проходящем в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперники встретились уже в первом круге турнира в весовой категории до 51 килограмма. Победу единогласным решением судей одержал Бибосынов, являющийся бронзовым призером Олимпиады-2020. Отметим, что Дусматов - олимпийский чемпион Рио-2016. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

"С судейским решением я полностью согласен. Возможно, первый и третий я бы однозначно отдал Сакену, второй, наверно, ближе к истине был Хасанбой Дусматов", - сказал автор.

Также он разобрал недостаток узбекского боксера: "Я говорил изначально и неоднократно: из профессионального бокса очень сложно возвращаться в любительский. Хасанбой был заточен на один удар. У него были две выигрышные комбинации: это левый на скачке и правый боковой. Он очень сильно вкладывался в удар. Здесь же любительский бокс: другие перчатки, другие тейпы - нокаутировать крайне сложно. Хотя один раз он Сакена, мне кажется, потряс конкретно. Сакен был поточнее с точки зрения любителей, его манера была более выигрышной - он встречал двойкой, прямыми в разрез и уходил, смещался. В принципе, этого было достаточно. Стили делают бои. Из профессионалов переходить в любители - не комильфо".

"Бибосынов в этой весовой - просто король. Это два лучших бойца (Бибосынов и Дусматов ). Еще мне кажется, что 51 килограмм для Хасанбоя - это много. Посмотрите, какая антропометрия, и сколько она давала Сакену возможностей: он смещался, двигался и доставал - ему было достаточно просто жалить и смещаться. Антропометрия плюс движение - 51 для Сакена, мне кажется, идеально. А Хасанбой - король в 49 килограммах. Но он уже перешел в профессионалы, пусть и дальше занимается профи-боксом. Там он значительно более эффективен и зрелищен, нокаут за нокаутом у него случается там. Там другие перчатки, темпы, тактика и дистанция. Там по-другому все работает. А Бибосынов разбил великолепного бойца", - резюмировал автор.

В 1/8 финала казахстанец встретится с Дипаком из Индии. Этот бой состоится 1 ноября.

Названы претенденты на золото и медаль ЧМ по боксу от сборной Казахстана

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Метки:
Бибосынов Сакен Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Сербия Узбекистан

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