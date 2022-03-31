Бибосынов и другие. Сборная Казахстана по боксу назвала состав на турнир в Таиланде

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов определился с составом на международный турнир Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соревнования пройдут с 1 по 10 апреля в Пхукете (Таиланд).

Как отмечает пресс-служба КФБ, за медали турнира боксеры будут биться в олимпийских весах:

52 килограмма:

Санжар Ташкенбай

Сакен Бибосынов

57:

Серик Темиржанов

63:

Санатали Тольтаев

Султан Мусинов

69:

Асланбек Шымбергенов

75:

Тимур Нурсеитов

Аятулла Такижанов

81:

Нурбек Оралбай

91:

Айбек Оралбай

Сагындык Тогамбай