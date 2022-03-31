Бибосынов и другие. Сборная Казахстана по боксу назвала состав на турнир в Таиланде

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Вчера 21:17

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов определился с составом на международный турнир Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соревнования пройдут с 1 по 10 апреля в Пхукете (Таиланд).

Как отмечает пресс-служба КФБ, за медали турнира боксеры будут биться в олимпийских весах:

52 килограмма:
Санжар Ташкенбай
Сакен Бибосынов

57:
Серик Темиржанов

63:
Санатали Тольтаев
Султан Мусинов

69:
Асланбек Шымбергенов

75:
Тимур Нурсеитов
Аятулла Такижанов

81:
Нурбек Оралбай

91:
Айбек Оралбай
Сагындык Тогамбай

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Сатжанов Кайрат Таиланд


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Вчера 21:17
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