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Бекзад Нурдаулетов оформил разгром с нокдауном за финал Кубка мира

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Бекзад Нурдаулетов оформил разгром с нокдауном за финал Кубка мира ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов вышел в финал домашнего Кубка мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов вышел в финал домашнего Кубка мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 85 килограммов ему противостоял турецкий боксер Самет Эрсой.

Поединок получился односторонним и завершился победой Нурдаулетова единогласным решением судей.

В каждом из трех раундов счет был одинаковый - 5:0. Кроме того, в заключительном отрезке сопернику Нурдаулетова был отсчитан нокдаун. 

Бекзат Нурдаулетов - чемпион мира 2019 года и победитель чемпионата Азии 2024 года в Таиланде.

Отметим, что в рамках вечерней сессии, которая начнется в 19:00 на ринг выйдут еще восемь представителей Казахстана.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
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