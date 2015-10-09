Бекзад Нурдаулетов оформил разгром с нокдауном за финал Кубка мира

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов вышел в финал домашнего Кубка мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 85 килограммов ему противостоял турецкий боксер Самет Эрсой.

Поединок получился односторонним и завершился победой Нурдаулетова единогласным решением судей.

В каждом из трех раундов счет был одинаковый - 5:0. Кроме того, в заключительном отрезке сопернику Нурдаулетова был отсчитан нокдаун.

Бекзат Нурдаулетов - чемпион мира 2019 года и победитель чемпионата Азии 2024 года в Таиланде.

Отметим, что в рамках вечерней сессии, которая начнется в 19:00 на ринг выйдут еще восемь представителей Казахстана.