Баходир Джалолов вынудил сдаться соперника после нокдауна в финале ЧМ-2023 по боксу

Лидер сборной Узбекистана Баходир Джалолов провел финальный поединок на домашнем чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории свыше 92 килограммов Джалолов встречался с кубинцем Фернандо Арзолой. В конце первого раунда узбекистанец отправил соперника в нокдаун, после чего сторона кубинца отказалась проводить бой.

Джалолов во второй раз выиграл золото чемпионата мира. Ранее он побеждал на ЧМ-2019 в Екатеринбурге (Россия). Также лидер сборной Узбекистана становился чемпионом Олимпиады - 2020 в Токио (Япония).

Отметим, что ранее Джалолов без боя вышел в финал после того, как испанец Айюб Эль-Ассауи отказался выходить на ринг.

Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2023 Джалолов победил своего принципиального соперника из Казахстана Камшыбека Кункабаева.