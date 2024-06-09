Баходир Джалолов сделал заявление о предстоящей Олимпиаде

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Вчера 16:48
©instagram.com/bakhodirdjalolov/

Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов в своих соцсетях сделал упоминание о предстоящей Олимпиаде в Париже, сообщают Vesti.kz. На играх в столице Франции Джалолов выступит в весе свыше 92 килограммов.

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"ИншАллах", - подписал Джалолов фотографию с Эйфелевой башней с Олимпийскими кольцами в своем Instagram.

Таким образом, Джалолов намекнул на повторение успеха, добытого на играх в Токио-2020.

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Джалолов дважды выигрыва золото чемпионата мира (2019, 2023). Также лидер сборной Узбекистана становился чемпионом Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

Добавим, что Джалолов является принципиальным соперником казахстанского боксера Камшыбека Кункабаева, который также выступит на Олимпиаде. Их противостояние стало одним из самых ожидаемых в любительском боксе.

Напомним, Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Метки:
Узбекистан Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024 Кункабаев Камшыбек

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