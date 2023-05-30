Баходир Джалолов показал видео лучших моментов своей карьеры

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Вчера 23:52
©instagram.com/bakhodirdjalolov

Олимпийский чемпион и новоявленный чемпион мира по боксу из Узбекистана Баходир Джалолов опубликовал видео лучших моментов своей карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На прошедшем в мае чемпионате мира в Ташкенте Джалолов выиграл золото в весовой категории свыше 92 килограммов.

"Лучшие моменты моей карьеры", - написал титулованный боксер в публикации в своем Instagram.

Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2023 Джалолов победил своего принципиального соперника из Казахстана Камшыбека Кункабаева.

Джалолов во второй раз выиграл золото чемпионата мира. Ранее он побеждал на ЧМ-2019 в Екатеринбурге (Россия). Также лидер сборной Узбекистана становился чемпионом Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

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Метки:
Бокс Узбекистан

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