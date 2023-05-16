Баходир Джалолов показал фото с мамой после триумфа на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

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Сегодня 21:33
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Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов, опубликовал трогательное фото с мамой после победы на домашнем чемпионате мира, который прошел в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Джалолов выиграл золото в весовой категории свыше 92 килограммов. В финале он нанес поражение кубинцу Фернандо Арзоле.

"Моя мама - мой рай", - написал боксер под публикацией.

Джалолов во второй раз выиграл золото чемпионата мира. Ранее он побеждал на ЧМ-2019 в Екатеринбурге (Россия). Также лидер сборной Узбекистана становился чемпионом Олимпиады - 2020 в Токио (Япония).

Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2023 Джалолов победил своего принципиального соперника из Казахстана Камшыбека Кункабаева.

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Метки:
ЧМ по боксу Узбекистан

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