Баходир Джалолов победил Камшыбека Кункабаева в супербое на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев провел бой в 1/4 финала чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоялся в весовой категории свыше 92 килограммов. Бой завершился победой Джалолова единогласным решением судей - 5:0. По ходу встречи Кункабаев был дважды предупрежден.

Таким образом казахстанский боксер не смог выйти в 1/2 финала и остался без медали чемпионата мира.

Напомним, что их противостояние является наиболее интересным для поклонников бокса. До 2019 года Кункабаев вел 3:1 по личным встречам, однако затем Джалолов выиграл пять боев подряд (Прим. - в феврале казахстанец из-за травмы не вышел на ринг против узбекского боксера на "Кубке Странджа" перед четвертьфинальным поединком).

Ранее Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг) вышли в 1/2 финала.

Напомним, из борьбы за медали выбыли семь казахстанских боксеров: Сакен Бибосынов (до 51), Серик Темиржанов (до 57), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86) и Айбек Оралбай (до 92).