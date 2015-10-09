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Любительский бокс
Вчера 10:18
 

В Азии признали доминирование Казахстана и Узбекистана в боксе

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В Азии признали доминирование Казахстана и Узбекистана в боксе ©instagram.com/boxingkazakhstan

В Бангкоке завершился один из крупнейших международных боксерских турниров Азии - Thailand Open-2025, собравший сильнейших спортсменов со всего континента, передают Vesti.kz.

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В Бангкоке завершился один из крупнейших международных боксерских турниров Азии - Thailand Open-2025, собравший сильнейших спортсменов со всего континента, передают Vesti.kz.

Как отмечает специализированный портал AsianBoxing.org, сборные Казахстана и Узбекистана стали доминирующими силами соревнований, каждая из которых завоевала по пять золотых медалей.

Турнир, охвативший 20 весовых категорий среди мужчин и женщин - от наилегчайшего до супертяжелого веса, - стал настоящей витриной уровня азиатского бокса. Выступления казахстанских и узбекских спортсменов продемонстрировали глубину состава и системную подготовку обеих сборных.

Золотые медалисты от Казахстана:

  • Торехан Сабырхан (мужчины, 70 кг)
  • Диас Молжигитов (мужчины, 80 кг)
  • Виктория Графеева (женщины, 60 кг)
  • Елдана Талипова (женщины, свыше 80 кг)
  • Наталья Богданова (женщины, 70 кг)

    • Победители от Узбекистана:

  • Шодиержон Меликузиев (мужчины, 50 кг)
  • Фарезбек Дусматов (мужчины, 55 кг)
  • Нусратбек Тохиров (мужчины, 85 кг)
  • Фарзона Фозилова (женщины, 48 кг)
  • Азиза Зокирова (женщины, 75 кг)

    • Хозяева соревнований, сборная Таиланда, завоевали три золотые медали. Кроме того, на пьедестал поднимались представители Китая, Индии, Иордании, Украины и Тайваня, обеспечив широкий международный охват.

    По мнению AsianBoxing.org, Thailand Open-2025 стал настоящим праздником бокса и подтвердил статус ведущего события на азиатском континенте - как для признанных чемпионов, так и для новых имен.

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