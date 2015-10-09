В Азии признали доминирование Казахстана и Узбекистана в боксе

В Бангкоке завершился один из крупнейших международных боксерских турниров Азии - Thailand Open-2025, собравший сильнейших спортсменов со всего континента, передают Vesti.kz.
Как отмечает специализированный портал AsianBoxing.org, сборные Казахстана и Узбекистана стали доминирующими силами соревнований, каждая из которых завоевала по пять золотых медалей.
Турнир, охвативший 20 весовых категорий среди мужчин и женщин - от наилегчайшего до супертяжелого веса, - стал настоящей витриной уровня азиатского бокса. Выступления казахстанских и узбекских спортсменов продемонстрировали глубину состава и системную подготовку обеих сборных.
Золотые медалисты от Казахстана:
Победители от Узбекистана:
Хозяева соревнований, сборная Таиланда, завоевали три золотые медали. Кроме того, на пьедестал поднимались представители Китая, Индии, Иордании, Украины и Тайваня, обеспечив широкий международный охват.
По мнению AsianBoxing.org, Thailand Open-2025 стал настоящим праздником бокса и подтвердил статус ведущего события на азиатском континенте - как для признанных чемпионов, так и для новых имен.
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