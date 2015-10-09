В Азии признали доминирование Казахстана и Узбекистана в боксе

В Бангкоке завершился один из крупнейших международных боксерских турниров Азии - Thailand Open-2025, собравший сильнейших спортсменов со всего континента, передают Vesti.kz.

Как отмечает специализированный портал AsianBoxing.org, сборные Казахстана и Узбекистана стали доминирующими силами соревнований, каждая из которых завоевала по пять золотых медалей.

Турнир, охвативший 20 весовых категорий среди мужчин и женщин - от наилегчайшего до супертяжелого веса, - стал настоящей витриной уровня азиатского бокса. Выступления казахстанских и узбекских спортсменов продемонстрировали глубину состава и системную подготовку обеих сборных.

Золотые медалисты от Казахстана:

Торехан Сабырхан (мужчины, 70 кг)



Диас Молжигитов (мужчины, 80 кг)



Виктория Графеева (женщины, 60 кг)



Елдана Талипова (женщины, свыше 80 кг)



Наталья Богданова (женщины, 70 кг)

Победители от Узбекистана:

Шодиержон Меликузиев (мужчины, 50 кг)



Фарезбек Дусматов (мужчины, 55 кг)



Нусратбек Тохиров (мужчины, 85 кг)



Фарзона Фозилова (женщины, 48 кг)



Азиза Зокирова (женщины, 75 кг)

Хозяева соревнований, сборная Таиланда, завоевали три золотые медали. Кроме того, на пьедестал поднимались представители Китая, Индии, Иордании, Украины и Тайваня, обеспечив широкий международный охват.

По мнению AsianBoxing.org, Thailand Open-2025 стал настоящим праздником бокса и подтвердил статус ведущего события на азиатском континенте - как для признанных чемпионов, так и для новых имен.