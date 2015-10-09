Сборная Узбекистана по боксу приняла решение по Кубку мира в Астане

Стало известно, примет ли участие сборная Узбекистана по боксу на Кубке мира, который пройдет в Астане (Казахстан) с 30 июня по 7 июля под эгидой World Boxing, передают Vesti.kz.
Узбекистан пропустит Кубок мира в Астане?
По информации источника, главный конкурент казахстанских боксеров не приедет в Астану. Причина - пока неизвестна.
В то же время Казахстанская федерация бокса сообщила, что на Кубок мира уже зарегистрировались 33 команды.
Напомним, ранее мужская сборная Казахстана пропустила Кубок мира в Варшаве (Польша), так как это соревнование обрело статус в самый последний момент. А вот Узбекистан привез топ-боксеров и занял первое место в командном зачете с шестью золотыми медалями.
Состав Казахстана на Кубок мира по боксу
Ранее главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов представил предварительный состав команды на домашний турнир.
В него вошли следующие боксеры:
- 50 кг — Санжар Ташкенбай
- 55 кг — Махмуд Сабырхан
- 60 кг — Серик Темиржанов
- 65 кг — Ертуган Зейнуллинов
- 70 кг — Абылайхан Жусупов
- 75 кг — Сабыржан Аккалыков
- 80 кг — Нурбек Оралбай
- 85 кг — Бекзад Нурдаулетов
- 90 кг — Сагындык Тогамбай
- 90+ кг — Айбек Оралбай.
Напомним, следующий этап Кубка мира состоится с 21 по 27 июля. Место проведения будет объявлено позже.
Финальный этап пройдет в Индии с 15 по 22 ноября.
В 2025 году World Boxing проведет чемпионат мира. Принимать крупный турнир с 4 по 14 сентября будет Великобритания.
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