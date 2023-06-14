Азиатская конфедерация бокса восхитилась техникой Казахского Ломаченко

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Сегодня 11:30
©instagram.com/sabyrkhan_makhmud

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) у себя в соцсетях опубликовала видео боя с участием казахстанца Махмуда Сабырхана, выступающего в весовой категории до 54 килограммов, сообщают Vesti.kz.

Этот поединок проводился в рамках чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте, когда Махмуд Сабырхан на стадии 1/16 финала уверенно прошел венгра Иштвана Саку.

"Двигайтесь по средам как Махмуд Сабырхан", - говорится в подписи к видео.

Напомним, что казахстанец, которого еще называют Казахским Ломаченко, стал чемпионом мира, выиграв в финале у местного боксера Ойбека Джураева.

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Метки:
Сабырхан Махмуд ЧМ по боксу

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