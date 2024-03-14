Айтжанов назвал причину неудачи казаха в отборе на ОИ-2024

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов объяснил, почему Мухаммедсабыру Базарбайулы не удалось взять олимпийскую лицензию в весовой категории до 63,5 килограмма, передают Vesti.kz.

В 1/16 финала лицензионного турнира в итальянском Бусто-Арсицио Базарбайулы уступил болгарину Радославу Росенову.

"Мухаммедсабыру Базарбайулы, выступавшему в весовой категории до 63,5 килограмма, не хватило опыта. Он проиграл только из-за его отсутствия. Могу с уверенностью сказать, что его рвение, старание и желание победить были велики. Есть эпизоды, где он проявлял спешку. Верно также и то, что он ошибся, думая, что выиграет бой. Но я не могу сказать, что наш боксер проиграл в своем поединке. Как бы то ни было, победы нет. Пока неизвестно, кто отправится на финальный лицензионный турнир в Таиланде в этом весе. Мы все еще выбираем. На соревнования мы будем выставлять только сильнейших", - приводит слова Айтжанова Olympic.kz.

Напомним, в Бусто-Арсицио обладателями олимпийских квот стали Сакен Бибосынов (до 51), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) и Айбек Оралбай (до 92).

Таким образом, всего в копилке Казахстана семь лицензий - еще две на Азиатских играх-2023 завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (до 57).

Второй квалификационный турнир на Олимпиаду-2024 пройдет с 23 мая по 5 июня в Бангкоке (Таиланд).