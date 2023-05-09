Автор сенсации на ЧМ-2023 стал следующим соперником капитана сборной Казахстана по боксу

Стал известен следующий соперник капитана сборной Казахстана Асланбека Шымбергенова на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 71 килограмма Шымбергенов встретится с французом Маканом Траоре, который сенсационно выбил действующего чемпиона мира японца Севона Окадзаву.

Их поединок состоится в среду, 10 мая.

Напомним, Шымбергенов стартовал на ЧМ-2023 с уверенной победы над тринидадцем Аароном Принсом, а после победил с нокдауном представителя Израиля Мирослава Капулера-Ищенко.